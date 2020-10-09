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الإيرانيون يودعون "أسطورة" الموسيقى الفارسية (فيديو)

الثقافة والفن

الإيرانيون يودعون
AFP
الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا شجريان
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نقل جثمان الموسيقار الإيراني محمد رضا شجريان، اليوم الجمعة، إلى مدينة مشهد حيث سيوارى الثرى قرب مرقد الشاعر الإيراني الكبير فردوسي.

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وفاة الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا شجريان عن 80 عاما
وفاة الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا شجريان عن 80 عاما

وتجمع عشرات الإيرانيين في مقبرة "بهشت زهرا"، حيث أقيمت الصلاة على جثمان شجريان قبل نقله إلى مدينة مشهد.

وتوفي أمس الخميس الموسيقار الإيراني الشهير عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلن نجله هميون شجريان.

ولد شجريان في 23 سبتمبر 1940 بمدينة مشهد الإيرانية، وعرف عنه بأنه أستاذ الأغنية الفارسية الكلاسيكية، وكان له حضور عالمي بین عشاق اللحن والأغنیة الفارسية.

وتحول شجريان إلى أسطورة في بلاده لغنائه وتلحينه لأشهر القصائد الكلاسيكية للخيام وجلال الدين الرومي وحافظ وسعدي.

المصدر: RT

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