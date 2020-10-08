الكويت.. النائب العام يلغي الإجراءات التحفظية بحق فوز الشطي

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن النائب العام ضرار العسعوسي أصدر قرارا بحفظ البلاغ المقدم ضد الفنانة فوز الشطي وإلغاء الإجراءات التحفظية بحقها في تهمة "غسيل الأموال".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إنه "وبعد أن تبين عدم وجود أموال متحصلة من جريمة، فقد تم إلغاء الإجراءات التحفظية بحق فوز الشطي".

أما في ما يخص بلاغات المشاهير الأخرى، فقال المصدر إن "النيابة تنتظر تحريات تكميلية من جهاز أمن الدولة".

وكانت النيابة العامة في الكويت أصدرت قرارا في أغسطس الماضي بتجميد أرصدة الفنانة فوز الشطي والفاشينيستا نهى نبيل بعد تقديم بلاغ ضدهما من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة بتهمة "غسيل الأموال".

وأحالت النيابة العامة بالكويت مؤخرا ملف العديد من مشاهير "السوشيال ميديا" الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

كما وجهت النيابة بتجميد الأرصدة البنكية ومنع السفر بحق هؤلاء المشاهير المتهمين بغسل الأموال.

المصدر: "القبس"