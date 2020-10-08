مرقد الجيلالي الغرباوي يتحول إلى قبلة فنية وشعرية

بعد خمسين عاما على وفاة واحد من أبرز أعلام الحداثة التشكيلية المغربية، نظم على قبر الجيلالي الغرباوي بفاس، لقاء عرفان هو الأول من نوعه، بعد التعرف مؤخرا على قبره.

والجيلالي الغرباوي أحد أبرز مؤسسي الحداثة التشكيلية بالمغرب، ولأعماله الفنية، اليوم، صيت عالمي بارز، بعدما عاش حياة قاسية، توفي بعدها في ساحة "شون دو مارس" الباريسية، ثم دفن بمدينة فاس.

وقد جرى تجديد مرقده بالتنسيق بين ولاية جهة فاس مكناس ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، وعاده مجموعة من الفاعلين الثقافيين المغاربة.

واعتبر رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، محمد المنصوري الإدريسي، أن "الاعتراف حتى بمدفن أحد كبار الفنانين المغاربة خطوة جد مهمة وتاريخية، في تاريخ الحركة التشكيلية في المملكة المغربية"، مشيرا الى أن "هذا احتفال بالذاكرة، يعطي أهمية للذاكرة التاريخية التشكيلية المغربية، وهو أمر مهم جدا، يؤسس لاعتراف كبير بهذا القطاع الذي طالما أصابه شيء من التهميش".

المصدر: وسائل إعلام مغربية