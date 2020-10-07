منزل فقيه تتاري بارز في قازان يصبح متحفا بعد ترميمه

بدأت في وسط قازان أعمال الترميم في منزل الفقيه والكاتب التتاري البارز شهاب الدين مرجاني (1818 – 1889). جاء ذلك في بيان أصدرته بلدية مدينة قازان التتارية الروسية.

ويعتبر المنزل الذي بني عام 1858 منشأة للتراث الوطني التتاري حيث سيفتتح متحف شهاب الدين مرجاني بعد اختتام أعمال الترميم.

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وقال ناطق باسم بلدية قازان إن المنزل كان في منتصف القرن الـ19 قبلة لطلاب المدارس الإسلامية والفنانين والعلماء. وأضاف أن بلدية قازان وجمعية "المدينة القديمة" ومؤسسة "البيئة التاريخية" الحكومية التتارية بادرت إلى ترميم المنزل وتحويله إلى متحف مرجاني وتولت تمويل المشروع.

يذكر أن شهاب الدين مرجاني هو كاتب وعالم ومؤرخ تتاري بارز ولد في قرية بابانجي بالقرب من مدينة قازان في 16 يناير عام 1818 وتوفي في 18 أبريل عام 1889 في مدينة قازان.

درس في المدارس الإسلامية في قازان وبخارى وسمرقند. وشغل عام 1850 منصب إمام جامع قازان (مسجد المرجاني حاليا).

وكان مرجاني أول عضو مسلم في جمعية الآثار والتاريخ والإثنوغرافيا في جامعة قازان. وأوضح في محاضراته أفكاره حول تجديد وكمال النظام التعليمي التتاري. وبصفته مؤرخا، كان أول عالم تتاري يجمع بين المناهج الأوروبية من جهة وتقاليد العلماء الشرقيين من جهة أخرى. وألف أكثر من 30 مجلدًا عن تاريخ التتار.

ومن أشهر مؤلفاته "مستفاد الاخبار في أحوال قازان وبلغار"، "رحلة المرجاني"، "ترجمة نوادر القليوبي" وغيرها

المصدر: تاس