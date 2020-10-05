السودان ضيف شرف الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

اختار مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، سينما السودان ضيف شرف دورته العاشرة التي ستعقد في مارس القادم بمدينة الأقصر في جنوب مصر.

وقال كاتب السيناريو سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الأحد، إن اختيار السودان كضيف شرف "جاء نتيجة الصحوة الكبيرة في الإنتاج السوداني في الأعوام القليلة الماضية، كما وكيفا، ولجهود جيل الشباب من السينمائيين السودانيين وتمثيلهم الثري للسينما السودانية في المهرجانات الكبرى".

وقالت المخرجة عزة الحسيني، مديرة المهرجان، إن "الدورة الجديدة ستعرض خمسة أعمال تمثل مراحل انتقال في صناعة الفيلم السوداني التسجيلي والروائي، كما سيتم إهداء الدورة لروح الممثل السوداني الهادي الصديق (1948-2020)، إضافة لتنظيم ندوة حول السينما السودانية بحضور عدد من صناعها".

وتقام الدورة العاشرة من المهرجان الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة المصرية في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021، بمدينة الأقصر في جنوب مصر.

وكان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية آخر مهرجان أقيم في مصر في مارس الماضي قبل تعليق الأنشطة الجماهيرية وغلق دور السينما والمسارح في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"