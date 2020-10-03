الإعلان عن أغلى ممثلة تلفزيونية في العالم!
تصدّرت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا، قائمة الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020، حسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية .
وجنت فيرغارا، نجمة مسلسل "مودرن فاميلي" العائلي، 43 مليون دولار خلال 12 شهرا، لتتصدر التنصيف عالميا بعدما حلّت ثانية العام الماضي، متقدمة على أنجيلينا جولي (35 مليون دولار) وغال غادو (31 مليون دولار).
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Most American movie theaters have been dark since late March, leading major studios to postpone big-budget releases. Since many movie stars earn large bonuses based on box-office performance, the lack of new theatrical releases has made room at the top of the pay scale for TV icons like Sofia Vergara, who tops our new ranking of the world’s highest-paid actresses with $43 million. Hollywood veteran Angelina Jolie ($35 million) and Viola Davis ($15.5 million)—who made the list for the first time this year—are also on the list. In all, the ten highest-paid actresses earned a combined $254 million in the 12 months leading up to June, down 20% from last year. Check our Story to see who else made this year's list.
وتتقاضى صوفيا فيرغارا 500 ألف دولار عن كل حلقة من "مودرن فاميلي"، وأصبحت عضوة في لجنة تحكيم برنامج America's Got Talent الذي يدرّ عليها "ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار في الموسم الواحد"، من دون احتساب العقود الإعلانية المختلفة، وفق "فوربس".
وقد تسببت جائحة كورنا بتوقف أكثرية الإنتاجات الضخمة في هوليوود منذ الربيع، ما انعكس تراجعا كبيرا في إيرادات النجوم، إذ يتقاضى هؤلاء في العادة نسبة من الأرباح التي تحققها أعمالهم في صالات السينما، إضافة إلى الأجور.
وأتاح إغلاق صالات السينما، بسبب الوباء وغياب الأفلام الجديدة، لنجمات أخريات من الشاشة الصغيرة دخول تصنيف الممثلات الأعلى أجرا، وبينهن إيلين بومبيو من مسلسل Grey's Anatomy في المركز الثامن مع 19 مليون دولار، وإليزابيث موس من مسلسل The Handmaid's Tale في المرتبة التاسعة مع 16 مليون دولار.
المصدر: "فوربس"