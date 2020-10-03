الصدفة تجمع عمرو دياب بخطيبته الأولى بعد 30 عاما!

شهد حفل زفاف الممثل أمير شاهين، شقيق الفنانة المصرية، إلهام شاهين، مصادفة لقاء المطرب، عمرو دياب، بخطيبته الأولى بعد أكثر من 30 عاما.

وأحيا عمرو دياب الفقرة الأخيرة من الحفل الذي أقيم، أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لكنه وجد بمواجهته إيناس شاهين شقيقة إلهام وأمير شاهين والغائبة عن الأضواء منذ سنوات.

وما أن لاحظ عمرو دياب وجود إيناس شاهين، حتى بدأ في الغناء وبجانبه زوجته، الفنانة المصرية دينا الشربيني، ورغم التفاف كل حضور حفل الزفاف حول دياب، إلا أن إيناس تراجعت والتزمت مقعدها.

وارتبط عمرو دياب بعلاقة عاطفية وخطوبة رسمية بإيناس شاهين قبل 30 عاما وكانت إيناس حبيبته الثانية بعد قصة حب فاشلة مع زميلة له في معهد الموسيقى المصري.

وكانت الفنانة القديرة إلهام شاهين، قد كشفت في أحد البرامج أن "الهضبة" عمرو دياب تقدم لخطبة شقيقتها إيناس عام 1988، ولكن "محصلش نصيب"، بحسب تعبيرها، موضحة أن إيناس كانت وقتها لا تتعدى الـ17 من عمرها.

المصدر: سبوتنيك