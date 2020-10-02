تأجيل الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تأجيل موعد إقامة الدورة 42، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل الدولة المصرية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إنها قررت تعديل موعد إقامة الدورة الـ42، لتقام في الفترة بين 2 إلى 10 ديسمبر 2020 عوضا عن نوفمبر الجاري، "وذلك لضمان تقديم دورة أكثر أمانا ونجاحا، بحسب الإجراءات الصحية والاحترازية التي تقرها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية".

وأشار البيان إلى أن المهرجان هذا العام سيشهد تنظيم النسخة الثالثة لمنصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، كما تقام فعاليات "ملتقى القاهرة السينمائي" بين 5 و7 من الشهر نفسه.

وأعرب رئيس المهرجان محمد حفظي عن سعادة وحماس فريق "القاهرة السينمائي" لتقديم برنامج فني متميز في فعاليات الدورة 42، بجانب إقامة "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي تهدف بدورها لدعم الصناعة التي تواجه تحديات وصعوبات فرضها فيروس كورونا المستجد على أنحاء العالم.

وأكد حفظي أنه لم يفقد الأمل في أن يقام المهرجان هذا العام كاملا بصورته المعتادة، خاصة بعد نجاح عدد من المهرجانات السينمائية الكبرى مؤخرا ومنها فينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان.

المصدر: خبر مصر