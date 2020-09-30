"غورباتشوف وزوجته" على خشبة مسرح الأمم بموسكو

يستعد مسرح الأمم الحكومي في موسكو لعرض مسرحية "غورباتشوف" من إخراج اللاتفي، ألفيس هرمانيس، على المشاهدين الروس.

وتضم بطولة المسرحية مدير المتحف وفنان الشعب الروسي، يفغيني ميرونوف، الذي قام بأداء دور ميخائيل غورباتشوف وممثلة مسرح "سوفريمينيك" بموسكو، تشولبان خاماتوفا، التي قامت بأداء دور زوجته، رايسا ماكسيموفنا.

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وستقام العروض الأولى للمسرحية في 10، 11 ، 14، و17 أكتوبر على الخشبة الرئيسية للمسرح.

صرح بذلك ناطق باسم المسرح في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

ونقل الناطق عن المخرج المسرحي هرمانيس، قوله "إن المسرحية لا تتطرق إلى السياسة بل تحكي قصة العلاقات الحميمية التي ربطت بين رايسا وميخائيل غورباتشوف وحبهما وآمالهما وخيبة الآمال". لكن تلك العلاقات استطاعت، حسب هرمانيس، تغيير بلادهما والعالم أجمع.

وقال الناطق إن فناني المسرحية درسوا قبل انطلاق البروفات الوثائق التاريخية ومذكرات السياسيين وعقدوا كذلك لقاء شخصيا بميخائيل غورباتشوف.

وأضاف إن المخرج حذف عمدا من مسرحيته أعوام 1985 – 1991 حين كان ميخائيل غورباتشوف يتولى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي ورئيس الاتحاد السوفيتي وركز على أيام الطفولة والشباب والعلاقات العائلية ومرض زوجة غورباتشوف ووفاتها وذلك لتجنب تقييمات ومواقف متباينة من شخصية ميخائيل غورباتشوف لا تزال قائمة في المجتمع الروسي.

المصدر: تاس