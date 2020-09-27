أشرف زكي: رحيل المنتصر بالله خسارة لـ"واحد من كبار نجوم الكوميديا"

قال نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي "إننا نعزي أنفسنا برحيل الفنان الكبير المنتصر بالله" معتبرا رحيله خسارة لـ "واحد من كبار نجوم الكوميديا".

وتحدث نقيب المهن التمثيلية في مصر عن صديقه الراحل بعبارات مؤثرة في تصريح لأحد برامج قناة "تين" المصرية.

وأضاف أشرف زكي أنه علم بوفاة الفقيد من أسرته التي اتصلت به هاتفيا بعيد مفارقته الحياة في المستشفى العسكري بالإسكندرية وأنه أحيط علما بالخبر قبل زوجة المنتصر بالله ذاتها حتى تتمكن نقابة المهن التمثيلية من اتخاذ اللتدابير الضرورية للجنازة. وأوضح أن كنيسة المرعشلي بالزمالك ستحتضن يوم الثلاثاء مجلس عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله.

وأشاد أشرف زكي بخصال الفقيد، وقال عنه إن "المنتصر بالله، عمره ما طلب حاجة من حد، وحالته كانت مستورة، الفنان أشرف أكرم حسني أكد أن البعض عرض المساعدة على أسرة الفنان الراحل لكنهم رفضوا".

توفي الفنان المصري المنتصر بالله في المستشفى العسكري مصطفى كامل بالإسكندرية مساء السبت، وتشيع جنازته في مقبرة عائلته بعد ظهر الأحد في القاهرة.

المصدر: قناة "تين" التلفزيونية المصرية/ وسائل إعلام مصرية.