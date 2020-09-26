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فنان مصري يكشف كيف نجا من الموت مع هيفاء وهبي

الثقافة والفن

فنان مصري يكشف كيف نجا من الموت مع هيفاء وهبي
elfann.com
الممثل المصري ​صبري فواز​ والفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​
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روى الفنان المصري صبري فواز تفاصيل نجاته من موت محقق هو والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حادث انفجار مرفأ بيروت.

وقال صبري عبر قناة "سي بي سي"، إنه كان في بيروت يصور مسلسل "أسود فاتح"، وقت حادثة انفجار مرفأ بيروت، لكن ليس في نفس منطقة الانفجار.

وتابع أنه "سمع صوت الانفجار من دون معرفة حجمه الهائل وبعد متابعة الأخبار أدرك هول الموقف.

وأضاف أن "العناية الإلهية قد حمته من الموت في ذلك اليوم، لأنه كان سيصور مشاهد في منطقة الانفجار، ومعه الفنانة هيفاء وهبي، إلا أن التصوير قد ألغي في آخر لحظة".

يذكر أن مسلسل "أسود فاتح" من المقرر عرضه خلال الأيام القادمة وهو من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعدد من نجوم مصر ولبنان.

المصدر: مجلة "لها"

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