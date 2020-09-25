"سوثبي" تتوقع بيع لوحة للفنان بوتيتشيلي مقابل 80 مليون دولار

تطرح لوحة " شاب بميدالية" للفنان التشكيلي الإيطالي، ساندرو بوتيتشيلي في يناير المقبل للبيع في المزاد العلني بنيويورك مقابل 80 مليون دولار.

أعلنت ذلك الخميس 24 سبتمبر دار المزادات " سوثبي".

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وقال ناطق باسم "سوثبي" إن لوحة بوتيتشيلي تعود إلى أعوام 1470 – 1480 م. مضيفا أن صاحب اللوحة الحالي اشتراها عام 1982 مقابل مليون دولار، ثم تم عرضها على مدى 50 عاما مضت في أهم المتاحف العالمية للفنون التشكيلية، بما فيها غاليري لندن القومية، متحف متروبولتن للفنون في نيويورك.

وتعتقد "سوثبي" أن اللوحة ستباع بسعر يزيد عن 80 مليون دولار ويمكن أن تتخطى عتبة 100 مليون دولار وقد تحطم رقما قياسيا سجلته لوحة الفنان الفرنسي كلود موني" كوم القش" (1891) التي بيعت عام 2019 في نيويورك مقابل 110.7 مليون دولار، إذ أنها تعد من روائع عصر النهضة الأوروبية.

المصدر: تاس