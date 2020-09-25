فلهارمونية بطرسبورغ تفتتح موسمها اليوبيلي المئوي

افتتحت فلهارمونية دميتري شوستاكوفيتش الأكاديمية في بطرسبورغ موسمها اليوبيلي المئوي يوم 25 سبتمبر.

وهو يوم ميلاد المؤلف الموسيقي الروسي السوفيتي العظيم، ديمتري شوستاكوفيتش.

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وقال نائب المدير الفني للفلهارمونية، يفغيني بيتروفسكي إن برنامج افتتاح الموسم اليوبيلي يضم الكونشرتو الأول لديمتري شوستاكوفيتش وكونشرتو البيانو الثالث لسيرجي رحمانينوف. وسيقوم فنان الشعب وعازف البيانو، نيقولاي لوغانسكي والأوركسترا السمفونية بقيادة فنان الشعب الروسي، نيقولاي أليكسييف بأداء هذين المؤلفين الموسيقيين.

يذكر أن فلهارمونية بطرسبورغ بصفتها أول فلهارمونية في روسيا، تم تأسيسها في 21 مايو عام 1921 وأقيم بعد شهر أول حفل موسيقي فيها.

واستحدثت الفلهارمونية تماشيا مع تقاليد أداء الموسيقى الكلاسيكية في قاعات بطرسبورغ الفلهارمونية بالقرن الـ19 والتي شهدت أداء كل من ليزت، بيرليوز، فاغنر، دفوراك، تشايكوفسكي، ريمسكي كورساكوف، رحمانينوف، سكريابين، وسيبيليوس.

وكانوا جميعا يقدمون عروضهم في قاعة اجتماعات نبلاء بطرسبورغ والتي تحولت فيما بعد إلى القاعة الكبيرة لفلهارمونية شوستاكوفيتش.

المصدر: تاس