دار الأوبرا المصرية تحتفل بأشهر مغني "باص باريتون" في مصر

احتفاء بعيد ميلاده الستين، تقدم دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الثامنة مساء اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر، حفلا لمغني الأوبرا العالمي، رضا الوكيل.

ويقدم الـ "باص باريتون" الأشهر في مصر مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية والأغاني العالمية، بمشاركة كورال أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو، هشام جبر. والحفل من إخراج هشام الطلي وإشراف فني، إيمان مصطفى.

ورضا الوكيل هو مغني أوبرا من طبقة "باص باريتون" يمارس الغناء الأوبرالي في دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988، حيث درس الغناء في القاهرة على يد كل من جيلان رطل وفيوليت مقار، وفي إسبانيا على يد إيمغارد سيفريد، وحصل على درجة الدكتوراه في الغناء من كونسيرفاتوار القاهرة، عقب انتهاء منحته الدراسية في معهد الإيكول نورمال للموسيقى في باريس، تحت إشراف كل من كارولين دوما وميشال رو، حيث حصل هناك على أعلى شهادة في التخصص.

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اشتهر الوكيل بغناء أدوار الباص الرئيسي في العديد من الأوبرات، نذكر منها: لابوهيم، توسكا، عايدة، الناي السحري وغيرها. كما شارك في الإنتاج العالمي لأوبرا عايدة (الأهرام 1987، الأقصر1997، الأهرام 98-99-2000، 2001، 2002).

كذلك شارك الفنان رضا الوكيل بالغناء في عروض بالخارج في يوغوسلافيا، بلغاريا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، بالإضافة إلى غنائه على الكثير من خشبات المسارح الفرنسية (أوبرا باستيي وأفينيون، أوبرا كوميك باريس، الكابيتول تولوز، أوبرا مونبيلييه)، كذلك غنى الوكيل على خشبة مسرح كارنيغي هول في أبريل 2010.

ورضا الوكيل حائز المركز الأول في مسابقة بلاسيدو دومينغو بدار أوبرا باريس (1994)، والمركز الرابع في مسابقة الغناء الأوبرالي العالمية بباريس (1994)، والجائزة الأولى الكبرى وجائزة الجمهور بمسابقة تولوز العالمية للغناء (1994)، ونال جائزة الدولة التشجيعية في الآداب والفنون من وزارة الثقافة المصرية لعام 1994

المصدر: RT