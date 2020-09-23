تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

اشتهر نجم هوليوود توم كروز، بالمخاطرة في سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" (Mission Impossible)، إلا أن المهمة المقبلة في حياته المهنية ستكون أكثر جرأة على ما يبدو.

وتقول التقارير الحديثة إن نجم هوليوود (58 عاما)، سيكون على متن كبسولة "سبيس إكس" Crew Dragon في رحلتها المقررة في أكتوبر 2021 إلى محطة الفضاء الدولية من أجل تصوير فيلمه الجديد.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space@SpaceX#CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020

وبحسب ما أفاد به موقع NME.com لأول مرة يوم الثلاثاء، قام موقع Space Shuttle Almanac بنشر رسم بياني لعمليات الإطلاق المخطط لها المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية كاملة مع بيانات الطاقم.

ويشير الجدول إلى أن الرحلة السياحية الأولى ستحمل كروز والمخرج دوج ليمان (55 عاما).

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وسيكون مايكل لوبيز أليجريا، الرائد في وكالة ناسا قائد الرحلة، وهناك مكان سياحي واحد مازال شاغرا بعد في Crew Dragon الجديد المكون من أربعة أشخاص.

وتم الإعلان في وقت سابق من هذا العام أن كروز وليمان تعاونا مع مؤسس "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون موسك ووكالة ناسا لإنتاج فيلم على متن محطة الفضاء الدولية.

وفي شهر مايو الماضي، غرد مدير ناسا جيم بريدنشتاين: "ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية".

وأوضح: "نحن بحاجة إلى وسائل الإعلام الشعبية لإلهام جيل جديد من المهندسين والعلماء لجعل خطط ناسا الطموحة حقيقة واقعة".

ولا يُعرف سوى القليل عن خطط كروز للتصوير في الفضاء باستثناء أن ليمان صاغ مسودة سيناريو للمشروع.

وعمل كروز وليمان معا في فيلم American Made، الذي صدر في عام 2017، وفيلم Edge Of Tomorrow لعام 2014.

المصدر: ديلي ميل