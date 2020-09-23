ترجمة كتب أديبة روسية وحيدة تمثل القبائل الرحل إلى لغات أجنبية

تعتزم جامعة تيومين الحكومية في غرب سيبيريا أن تترجم إلى اللغتين الفنلندية والهنغارية كتابي "العشب الأبيض" و"أنيكو من عشيرة توغو".

وذلك بقلم كاتبة، آنا نركاغي، التي تمثل قبائل شعب النينيتس الرحل الذين يقطنون منطقة أقصى شمال سيبيريا.

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أعلن ذلك مدير دار الطباعة والنشر في الجامعة، سيرغي سيماكوف، الذي أعاد إلى الأذهان أن، آنا نركاغي هي كاتبة روسية وحيدة تمثل الشعب الرحل في أقصى شمال روسيا وشخصية ثقافية وحيدة تستطيع إطلاع روسيا والعالم على الحضارة الفريدة من نوعها لشعب النينيتس الرحل المربي للأيائل.

وقال إن العمل على ترجمة مؤلفات الكاتبة الأصيلة يبدأ نهاية العام الجاري. وقد تعهدت حكومة النينيتس للحم الذاتي بتقديم دعم مالي للجامعة والمترجمين.

يذكر أن مؤلفات الكاتبة كانت قد ترجمت في وقت سابق إلى اللغتين الإنجليزية والإسبانية. ولا تستبعد الجامعة أن تترجم كتبها إلى اللغتين الإيطالية والصينية كذلك.

جدير بالذكر أن كتاب "أنيكو من عشيرة توغو" صدر عام 1976. أما رواية الكاتبة "العشب الأبيض" فصدرت عام 1995 ، ثم أخرج فلاديمير تومايف فيلما استوحي من هذا الكتاب وفاز الفيلم بجائزة مهرجان موسكو السينمائي الـ36 ، ثم عرض في مهرجان "لوس أنجلوس" السينمائي.

وسلط الفيلم الضوء على مشكلة هجرة أبناء شعب النينيتس الرحل من منطقة القطب الشمالي إلى مدن كبرى حيث لا يستطيعون التأقلم مع ظروف الحياة المستقرة الغريبة لهم. كما إنه يعكس التقاليد والأساطير للشعب الرحل.

المصدر: تاس