افتتاح معرض الأمير القديس ألكسندر نيفسكي في مدينة تفير الروسية

افتتح في مدينة تفير الروسية التي تبعد 250 كيلومترا عن موسكو معرض يقام بمناسبة حلول الذكرى الـ800 لميلاد الأمير القديس ألكسندر نيفسكي (1220 - 1263).

جاء ذلك في بيان صادر عن حكومة مقاطعة تفير الروسية.

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وأقيم المعرض بعنوان "ألكسندر نيفسكي، 800 عام مع روسيا" نسخة رقمية للأسفار التاريخية التابعة لمكتبة القيصر "إيفان الرهيب (1530 – 1586) وصور قديمة لمدن بيرياسلاف – زاليسكي، بسكوف، تفير، فيليكي نوفغورود، فلاديمير الروسية التاريخية وأيقونات الأمير القديس وغيرها من المعروضات التاريخية والحضارية.

وتم إعداد المعرض بدعم من وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون الجميلة والمكتبة العلمية الروسية.

ويذكر أن الأسفار التاريخية الخاصة بالأمير القديس ألكسندر نيفسكي تم إعدادها بنسخة واحدة أعوام 1568 – 1576 م. بأمر من القيصر، إيفان الرهيب (1530 - 1586).

وتروي الأسفار سيرة الأمير القديس وانتصاراته في ملحمة "نيفا" ضد السويد وملحمة "الجليد" ضد الصليبيين في مطلع القرن الـ13 الميلادي.

يذكر أن الأمير القديس ألكسندر نيفسكي له علاقة وطيدة بمدينة تفير الروسية حيث أقيم عام 1239 حفل زفاف الأمير وزوجته، ألكسندرا بريتشيسلافنا. وكان شقيق الأمير أبا لأمير تفير ميخائيل. وكانت والدته من أهالي تلك المنطقة الواقعة على نهر الفولغا.

جدير بالذكر أن ألكسندر نيفسكي هو القائد العسكري والأمير في إمارات فيليكي نوفغورود وكييف وفلاديمير. وقدسته الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لدوره الكبير في الدفاع عن روسيا في المعارك مع الصليبيين والسويد والمغول.

المصدر: تاس