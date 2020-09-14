مصر.. الفنان محمد صبحي يكشف عن موقفه من تجسيد شخصية طبيب الغلابة

كشف الفنان محمد صبحي، عن موقفه من إمكانية تجسيد شخصية الطبيب محمد المشالي الشهير بـ"طبيب الغلابة" في عمل فني.

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وقال "صبحي" لبرنامج "عين أون لاين" على قناة "الحياة": "أنا أعرف الدكتور مشالي كويس جدا، ومتابعه في كفاحه ونضاله، اللي مش ممكن تلاقي له مبرر في هذا العصر اللاإنساني، ولكن أنا من رأيي من حيث الفيزيكال والشكل، أنسب ممثل يقدر يلعب الدور ده هو لطفي لبيب ربنا يديله الصحة كشخصية".

وأضاف: "لكن كروح وعقل أنا أحب ألعبه وأعمله، لأن الراجل ده لازم ميبقاش العمل الفني الذي يقدم في حدود كونه يساعد الغلابة، وإلا يبقى إحنا بنهد رحلة طويلة أوي، وهو راجل له إنجازات وفكر ورضا مرعب".

وكانت الفنانة وفاء عامر، قد رشحت الفنان الكبير محمد صبحي لبطولة مسلسل "طبيب الغلابة"، الذي يتناول قصة حياة الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي.

وقالت وفاء في تصريحات صحفية سابقة، إن الفنان الكبير محمد صبحي هو الأوفر حظا للقيام ببطولة المسلسل، مضيفة: "أرى أن صبحي هو الأقرب للراحل الدكتور محمد مشالي من حيث الشكل والجوهر".

وأضافت: "محمد صبحي ومحمد مشالي يشتركان في القيم الإنسانية، ولذلك فصبحي سيكون الأكثر قدرة على تجسيد هذا الدور".

المصدر: وسائل إعلام مصرية