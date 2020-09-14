إعلان مقلق بشأن حالة الفنان السعودي خالد سامي الصحية

سرت موجة من القلق في صفوف محبي الفنان السعودي خالد سامي، بعد الإعلان عن تدهور حالته الصحية مؤخرا.

وكان الموسيقي والملحن، فهد العبد الله قد نشر تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها: "الحبيب الصديق خالد سامي يدخل للمستشفى هذا اليوم بعد أن زادت حالته سوءا بسبب وقف العمليات في أغلب مستشفيات المملكة جراء جائحة كرونا. دعواتكم يا أحبة لمن لا يكره أحدا، ومحب لكل الناس فهو بأمس حاجة لدعواتكم".

وذكر في هذا الشأن أن الفنان السعودي خالد سامي، يعاني من متاعب في الكليتين، وجرى تأجيل إجراء جراحة له بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها المستشفيات على إثر انتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد.

وكان خالد سامي قد أحاط متابعيه بنفسه في مايو الماضي عن وضعه الصحي، وكتب على حسابه في "تويتر" قائلا: "إلى جميع من سأل عني، الحمد لله أنا بخير وتحت رحمة الله. سأستأنف العلاج بعد أزمة كورونا بإذن الله، شاكرا ومقدرا لجميع من دعا لي. الله يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال ويدوم عزك يا وطن".

المصدر: lahamag