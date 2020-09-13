المصائب لا تأتي فرادى.. إصابة فنانة عمانية بكورونا والسرطان!

أعلنت الفنانة العمانية فخرية خميس، إصابتها بفيروس كورونا بالتزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

ونشرت صورة لها عبر صفحتها على "إنستغرام" وقالت: "الحمد لله من قبل ومن بعد اللهم لا اعتراض ثقتي في الله كبيرة جزاكم الله خيرا، أحتاج الدعاء أحبتي في الله".

وأشارت إلى أنها تمر بوعكة صحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، الذي تزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، وأنها دأت جدول علاجها من مرض السرطان منذ اليوم الأحد تحت إشراف الدكتور عادل العجمي المتخصص بأمراض السرطان.

وأوضحت أنها أرسلت رسالة صوتية إلى الشاعر عبد الرزاق الربيعي، قالت فيها إنها لا تستطيع الرد على الرسائل التي تأتي إليها عبر تطبيق المحادثات "واتس أب" لما تشعر به من تعب وإرهاق شديدين.

ودعت في رسالتها جميع أصدقائها الذين يرسلون رسائل للاطمئنان عليها إلى تفهم وضعها الصحي.

وأضافت: "لا يوجد أحد بجواري للقيام بالرد نيابة عني، فأنا في البيت معزولة عن أبنائي وأهل بيتي، فقط أتواصل مع أبنائي بالواتساب للاطمئنان عليهم وكثرة الرسائل ترهقني أكثر".

المصدر: خبرني