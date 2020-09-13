زوج مدونة الموضة ملكة كابلي يعلق على أنباء خيانته لها

علق المدون الكويتي أحمد السالم زوج الفاشينستا السعودية ملكة كابلي، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول "خيانته لزوجته".

وكتب السالم على "سناب شات": "بس للتوضيح، الموضوع ما فيه خيانة وخرابيط"، وبعدها نشر صورة لابنته الصغيرة التي أطلق عليها اسم قمر، وعلقّ موجهًا رسالة لها فقال: "يا أحلى شيء وأغلى شيء".

ونشر صورة أخرى له وهو جالس في أحد الأماكن العامة، وكتب عليها معلقا: طبصراحة ودي أصور وأتكلم عن كل الأفلام والأكشنات اللي قاعدة تصير، بس اعطوني يومين أروّق، وتهدأ الأمور، وكل شيء رح أوضحه".

وتصدر وسم #ملكة_كابلي، قائمة "الترند" على موقع "تويتر" في السعودية، حيث تفاعل معه الآلاف، وسط حديث عن أنها تعرضت للخيانة.

يأتي هذا على خلفية نشر ملكة كابلي مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وهي تقود سيارتها على أنغام أغنية "حبكم بعد ميفيد" للفنانة اللبنانية ديانا حداد، ودوّنت عليها تعليقا بقولها: "الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب".

وعادت كابلي لتقول في منشور آخر: "ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك".

يذكر أن كابلي والسالم من مشاهير الـ"سوشيال ميديا"، وهما يقيمان في السعودية مع ابنتيهما قمر.

المصدر: خبرني