النجم الهندي أكشاي كومار يؤكد أنه يشرب بول البقر يوميا

كشف نجم بوليوود أكشاي كومار، أنه يشرب يوميا بول البقر الذي يعتقد الكثير من الهنود أن له منافع علاجية ضد أمراض عدة بينها "كوفيد-19".

وأفصح أكشاي كومار البالغ 53 عاما عن هذه المعلومات خلال حوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لبرنامج تلفزيوني مع المغامر البريطاني بير غريلز.

وخلال البرنامج، ظهر الرجلان وهما يتناولان الشاي المحضر من فضلات الفيلة داخل محمية نمور هندية.

وقال كومار خلال المحادثة: "لم أكن قلقا. أشرب بول البقر يوميا من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي (أيورفيردا)، وهذا سر ارتياحي".

ويشرب الكثير من الهندوس بول البقر من أجل مزاياه الصحية المفترضة كما أن أعضاء في حزب مودي "بهاراتيا جاناتا" يوصون بتناول بول أو روث الأبقار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT