الفنان أمير كرارة يبكي في حفل زفاف شقيقته

احتفل الفنان المصري، أمير كرارة، مساء يوم الجمعة، بحفل زفاف شقيقته نور، ولم يتمالك أمير نفسه في بداية الحفل، حيث انهمرت دموعه أثناء تهنئة شقيقته الصغرى على زفافها.

وبكى أمير كرارة مرة أخرى أثناء رقصه مع شقيقته على أنغام أغنية مدحت صالح "بنتي وحبيبتي".

أمير كرارة يبكي في فرح أخته نورا بحضور نجوم الفن - القناة لسه جديده ومحتاجين دعمكم علشان تكبر ونوصلها ل 1000 مشترك لمتابعة الفيديو كاملاً اضغط على اللينك وادعمنا بالاشتراك في القناةhttps://t.co/ffm1j9qQcrpic.twitter.com/0JI2iDsAjF — حكايات دؤرم (@7ekyatdo2rom) September 12, 2020

ونشر أمير بعض الصور التذكارية التي التقطها مع شقيقته، وفي واحدة من الصور، ظهر وهو يبكي، بينما تحاول العروس تجفيف دموعه.

وعلق أمير على إحدى الصور في موقع "إنستغرام": "أختي حبيبتي".

وأقيم حفل الزفاف في إحدى الفيلات أمام حمام السباحة، وسبقه بدقائق عقد القراَن، وظهرت نور في وقت سابق مع شقيقها أمير في أكثر من فيديو وهي تغني، خاصة أنها تتمتع بصوت جميل جدا.

المصدر: المصري اليوم