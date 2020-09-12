الممثل السوري يزن السيد ينتقد سلوك بعض نجوم مصر ويكشف سبب خلافه مع خالد النبوي

انتقد الممثل السوري يزن السيد، تصرفات بعض نجوم التمثيل في مصر و"تعاملهم بفوقية"، مؤكدا أن خلافه مع الممثل المصري خالد النبوي، سببه سوء تصرف الأخير وفهمه الخاطئ للنجومية.

وتحدث الممثل السوري خلال ظهوره في برنامج "راحت علينا"، عن خلافه مع الممثل المصري خالد النبوي خلال مشاركتهما في مسلسل "ممالك النار".

ولفت السيد إلى أن "النجومية يعرف عنها بالأخلاق والنفسية، وليست مد القدم للمسؤول عن الملابس ليساعدني في ارتداء حذائي، فهذه ليست نجومية"، قاصدا في ذلك النبوي.

وأكد أن النبوي يفعل أكثر من ذلك: "يدخل إلى موقع التصوير ولا يلقي التحية على أحد بحجة أنه متقمص للدور، ولا يريد أن يخرج من الشخصية".

وقال السيد إنه يكن الحب والاحترام للنبوي برغم "نفسيته السيئة"، مؤكدا أن نجوم سوريا لا يتصرفون مثله.

وأضاف أن "أخلاقنا أفضل منهم بكثير"، مشيرا إلى أن "نجوم سوريا لا يتعاملون بفوقية كما يفعل نجوم مصر".

المصدر: النهار