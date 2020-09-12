روسيا.. اتحاد المعماريين يعلن مسابقة لأفضل فكرة لاستغلال ضريح لينين فنيا

أعلن اتحاد المهندسين المعماريين في روسيا، عن مسابقة لاختيار أفضل فكرة، لاستغلال ضريح لينين فنيا في الساحة الحمراء.

وذكر الاتحاد، أن الهدف من المسابقة هو "إنشاء بنك أفكار لإعادة استخدام الضريح".

وجاء في نص المسابقة: "مع الأخذ في الاعتبار التقارب بين الضريح - أشهر مبنى قام بتصميمه المعماري شوسيف، ومتحف العمارة الروسية الذي قام بتأسيسه في شارع فوزدفيجنكا بوسط موسكو، يبدو أنه من المناسب تحويل الضريح إلى فرع من هذا المتحف، مع تخصيصه لسرد تاريخ تصميم وبناء جميع النسخ الثلاث للضريح – من الخشب الرقائقي، والخشب والجرانيت".

وللمشاركة في المسابقة، تمت دعوة المهندسين المعماريين المعتمدين، ومجموعات الإبداع المعماري، والطلاب والفنانين والمصممين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة. ودعا الاتحاد، كل هؤلاء إلى تصميم ووضع رسم تخطيطي، لاستخدام مبنى الضريح كمتحف مخصص لموضوع تصميم هذا الصرح وعملية تشييده.

المصدر: تاس