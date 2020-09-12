ما هي الدول التي توفد طلابها للدراسة في بطرسبورغ؟

لا تجتذب الجامعات والمعاهد الروسية الطلاب من رابطة الدول المستقلة فحسب بل والشباب الذين يمثلون بلدانا أخرى.

وتتمتع جامعات بطرسبورغ بشعبية فائقة لدى الطلاب الصينيين.

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وقال سكرتير لجنة قبول الطلاب في جامعة التكنولوجيات المعلوماتية والميكانيك والبصريات في بطرسبورغ، أليكسي إيتين: "لدينا مجموعات كبيرة من الطلاب الصينيين والفيتناميين وعدد محدود من الطلاب الأفارقة. وهناك طلاب يمثلون بلدان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وفنلندا. لكنهم يختارون تخصصات الرياضيات التطبيقية وعلم المعلومات.

وقالت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم ، يلينا رازينكينا إن الطلاب الصينيين يشكلون حصة الأسد من الطلاب الأجانب الدارسين في الجامعة. وتتمتع الجامعة كذلك بشعبية لدى الطلاب الأتراك.

أما جامعة طب الأطفال فتلفت أساسا أنظار الطلاب من أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط،

وقال سكريتير لجنة قبول الطلاب في جامعة طب الأطفال في بطرسبورغ، فيكتور بوزيريوف:" لدينا طلاب يمثلون إيران ومصر ولبنان وسوريا. أما الدراسات العليا فيدرس فيها عدد كبير من طلاب أمريكا اللاتينية الذين يمثلون بيرو وكوبا وبوليفيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا