جامعة موسكو الأولى محليا والـ 40 في التصنيف العالمي للجامعات المرموقة

احتلت جامعة "لومونوسوف" الحكومية الروسية في موسكو المركز الـ 40 في التصنيف العالمي للجامعات المرموقة Reputation World University Ranking على مستوى العالم، والمركز الأول في روسيا.

ويأتي هذا التصنيف بالتعاون مع شركة Clarivate Analytics، وبدعم من وكالة "روسيا اليوم" الدولية، حيث احتلت المركز الثاني محليا الجامعة المالية الحكومية، والمركز 106 وفقا لنفس التصنيف، وأوضحت الوكالة أن التصنيف يقوم على مؤشرين وهما مؤشر سمعة الجامعة في مجال التعليم وسمعة البحوث العلمية.

وقال ناطق باسم RUR إن العلامة المميزة للجامعة، والمعبرة عن تاريخ وتقاليد الجامعة، تلعب دورا حاسما في المكانة التي تحتلها هذه الجامعة أو تلك في التصنيف العالمي، حيث تقدمت جامعة موسكو بعشر مراكز عن العام الماضي لتشغل المركز الـ 40 هذا العام، بعد أن كانت في المركز الـ 50.

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وبذلك بقيت جامعة موسكو ضمن تصنيف أفضل 50 جامعة في العالم من حيث السمعة للعام الثالث على التوالي. كذلك دخلت جامعتان روسيتان التصنيف العالمي لأفضل الجامعات سمعة الـ 200، وهما جامعة بطرسبورغ التي شغلت المكانة الـ108 وجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو التي شغلت المرتبة الـ178.

أما تصنيف أفضل 300 جامعة عالمية من حيث السمعة، فدخلته كذلك الجامعة التكنولوجية الروسية وجامعة "توم الحكومية وجامعة موسكو النووية وجامعة بطرس الأكبر التكنولوجية في بطرسبورغ وجامعة قازان الفدرالية.

وفي صدارة تصنيف السمعة العالمي جاءت جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس التكنولوجي وجامعة ستانفورد. أما جامعة كمبريدج فشغلت المرتبة الرابعة في التصنيف.

المصدر: نوفوستي