شركة أمريكية تعرض مسلسلا روسيا عن وباء كورونا

تعرض شركة Netflix 7 الأمريكية يوم 7 أكتوبر في القنوات الفضائية التابعة لها مسلسل " الوباء" التلفزيوني الروسي.

جاء ذلك في بيان نشرته شركة 1-2-3 Production السينمائية التي اشترت المسلسل. وقال ناطق باسم الشركة إن المسلسل التلفزيوني الروسي سيعرض مترجما إلى 12 لغة بفئة Netflix Originals الفاخرة.

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يذكر أن مسلسل "الوباء" التلفزيوني الروسي من إخراج بافيل كوستوماروف، مستوحى من رواية الكاتبة، يانا فاغنر "بحيرة فونغ".

وعرض المسلسل التلفزيوني لأول مرة العام الماضي في سوق MIPTV Online+ للمنتجات التلفزيونية الدولية بمدينة كان الفرنسية. وتم عرض المسلسل الخريف الماضي في التلفزيون الروسي.

وشارك في تصوير المسلسل نجوم السينما الروسية، فيكتوريا إيساكوفا، آنا ميخالكوفا، ألكسندر روباك، يوري كوزنيتسوف وغيرهم.

ويروي المسلسل قصة تفشي فيروس مجهول يتسبب بإصابة مفاجئة لرئتي الإنسان. وبدأت السلطات بعد أن أدركت مدى خطورة الفيروس في إغلاق المدن العالمية الكبرى خشية انتشار الجائحة، ما أدى إلى فقدان قيمة النقود والصراع القاسي من أجل الطعام والوقود.

المصدر: تاس