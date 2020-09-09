موسكو تستضيف معرض الشاعر الروسي سيرغي يسينين

افتتح في المتحف الحكومي لتاريخ الأدب بموسكو معرض بعنوان "يسينين، اتبع نجمك" بمناسبة حلول الذكرى الـ125 لميلاد الشاعر الروسي الكبير لمطلع القرن الـ20 سيرغي يسينين ( 1895– 1925).

وستستمر أعمال المعرض لغاية مارس المقبل.

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صرح بذلك مدير المتحف، دميتري باك، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 8 سبتمبر.

وقال إن المعرض له أهمية رمزية خاصة بالنسبة إلى متحفنا. وإنه عبارة عن مقدمة لفعاليات المشروع الثقافي الكبيرالذي سيختتم بإقامة معرض سيرغي يسينين في موطنه قرية قستنطينوفو بمقاطعة ريزان الروسية.

وحسب مدير المتحف فإن فكرة المعرض تقضي بالحديث الرمزي عن عودة الشاعر إلى الوطن بعض قضاء فترة طويلة في المدن الكبرى في روسيا وخارجها واندماجه مع الطبيعة الروسية من حيث انطلقت مسيرته الرمزية نحو النجوم.

وأعاد إلى الأذهان أن الفلك يتألق فيه كوكب صغير رقم 2576 يحمل اسم الشاعر، سيرغي يسينين.

جدير بالذكر أن حزام الكويكبات في المنظومة الشمسية يتضمن عددا كبيرا من الكواكب الصغيرة التي تحمل أسماء الأدباء الروس وبينها الشعراء آنا أخماتوفا، بوريس باسترناك، نيقولاي غوميليوف، مارينا تسفيتايفا، ألكسندر بلوك ، فلاديمير ماياكوفسكي وغيرهم.

المصدر: تاس