فيلم أنتجته شركة "ديزني" يواجه انتقادات بسبب شينغيانغ وهونغ كونغ

صاحب إطلاق فيلم "مولان" Mulan لشركة "والت ديزني" الذي صور في الصين، حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دعم بطلة الفيلم شرطة هونغ كونغ وتصوير أجزاء منه بمنطقة شينغيانغ.

وكان الناشط جوشوا وونغ المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ ومستخدمون آخرون للإنترنت في تايوان وتايلاند من بين الذين روجوا لشعارات "قاطعوا مولان" و"احظروا مولان" في "تويتر" بعد طرح الفيلم هذا الشهر على منصة البث الرقمي لشركة ديزني.

وسيبدأ عرض الفيلم أيضا في 11 سبتمبر في دور السينما في الصين وهي سوق متزايدة الأهمية لشركات الإنتاج في هوليوود.

ويتعرض فيلم الحركة الذي يحاكي نسخة سابقة بالرسوم المتحركة صدرت في 1998 للانتقاد منذ العام الماضي حين أبدت بطلته الممثلة ليو يي فاي، المولودة في البر الرئيسي للصين، دعمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشرطة في هونغ كونغ التي كانت تتصدى آنذاك لاضطرابات مناهضة للحكومة.

ولم ترد الممثلة بشكل سريع على طلب للتعليق عبر حسابها على ويبو، وهو موقع تدوين صيني شهير.

وازدادت الدعوات لمقاطعة الفيلم هذا الأسبوع بسبب صلاته بمنطقة شينغيانغ في غرب الصين، حيث انتقدت بعض الحكومات ومن بينها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية حملة الصين ضد عرقية الأيغور وغيرهم من المسلمين.

وتم توجيه الشكر إلى عدة مؤسسات حكومية في شينغيانغ في الفيلم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: رويترز