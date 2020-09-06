فيديو غنائي لافت لابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وحفيدتها، وهما تستمعان لأغنية وترددان كلماتها.

ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين، حتى وصف البعض صوت زينب ابنة، الفنانة اللبنانية هيفاء، بأنه يشبه كثيرا صوت والدتها، وقال البعض الآخر إنه قريب جدا من نفس صوت والدتها، لدرجة أن بعضهم تسائل هل ستقوم بالغناء مستقبلا؟.

@HaifaWehbe زينب فياض بنت هيفاء وهبي وحفيدتها نفس صوت امها♥️♥️♥️ pic.twitter.com/kUl5g2XSls — haifa wehbe ♥️abbas wehbe (@elmashtoub) September 4, 2020

على أنغام #لقيت_الطبطبة.. ابنة #هيفاء_وهبي تثير إعجاب المتابعين

حيث نشرت #زينب_فياض فيديو برفقة ابنتها وهما تستمتعان بسماع أغنية #حسين_الجسمي "#بالبنط_العريض"، ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين وشبه البعض صوت زينب بصوت والدتها pic.twitter.com/l2Qxu4cAKj — Star FM UAE (@StarfmUAE) September 6, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي