 
مباشر

فيديو غنائي لافت لابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

الثقافة والفن

فيديو غنائي لافت لابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oogx

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وحفيدتها، وهما تستمعان لأغنية وترددان كلماتها.

ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين، حتى وصف البعض صوت زينب ابنة، الفنانة اللبنانية هيفاء، بأنه يشبه كثيرا صوت والدتها، وقال البعض الآخر إنه قريب جدا من نفس صوت والدتها، لدرجة أن بعضهم تسائل هل ستقوم بالغناء مستقبلا؟.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا