فضل شاكر يطلق من منفاه أغنية في حب وطن يلاحقه: "صباح الخير يا لبنان" (فيديو)

أطلق الفنان فضل شاكر المحكوم بالسجن 15 عاما، بعد 7 سنوات على فراره لمنفى قسري في مخيم عين الحلوة أغنية بعنوان "صباح الخير يا لبنان"، أهداها للوطن الذي يلاحقه، بعد فاجعة مرفأ بيروت.

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الأغنية من كلمات الشاعرة، سهام الشعشاع، وألحان الشاعر والملحن، أيمن قميحة، ويعتبر هذا التعاون الأول بينهما، ومن توزيع ومكس وماستر، عمر الصباغ، ومن إنتاج شاكر، فيما تولى مدير أعمال شاكر إياد النقيب الإشراف العام على هذا العمل.

تضمنت الأغنية رسائل أمل وتفاؤل بميلاد لبنان جديد:

صباح الخير يا لبنان/ يا ساكن بفضا الوجدان/ يا أجمل ما خلق ربي/ بلد أكبر من الأحزان

صباح الخير لبوابك/ لورد مزين عتابك/ صباح الجنة ع ترابك/ يا نور وزينة الأوطان

صباحك عالمدى أخضر/ صباحك ريحة العنبر/ تجي وتفيق الفنجان"

وقبل سبع سنوات خرج الفنان فضل شاكر بلحية طويلة ليعلن اعتزاله الفن والدعوة للقتال في سوريا ولبنان ضد السلطات، مؤكدا: "فني لم يعد يشرفني". لكن "ملك الإحساس" تراجع عام 2019 عن اعتزاله الفن، وهو ما أثار حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المنعطف في مايو 2019 عندما غنى "مقدمة" المسلسل المصري "لدينا أقوال أخرى" من بطولة يسرا، ونالت الأغنية نحو ستة ملايين مشاهدة على يوتيوب.

وأمس نشر شاكر، الذي لا يزال مختبئا في مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا عاصمة جنوب لبنان، تغريدة على حسابه في تويتر جاء فيها: "بلد أكبر من الأحزان"، وأطلق "هشتاغ" باسم الأغنية "صباح الخير يا لبنان".

الأغنية أطلقت على القناة الرسمية لشاكر في "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكافة المتاجر الإلكترونية.

بلد أكبر من الأحزان 🇱🇧❤️#صباح_الخير_يا_لبنان — فضل شاكر (@fadel_chaker) September 5, 2020

ويبدو أن شاكر يريد هجران السياسة وطي صفحة الماضي وحمل السلاح بكل تفاصيلها، وعن هذا الموضوع قال نجله محمد، الذي يحترف أيضا الغناء، إن والده "ملّ وتعب، ويمضي يومه منذ أكثر من ست سنوات في منزل صغير بمخيم عين الحلوة". وأضاف "ما مر فيه والدي يكفي لمحاسبته على أقوال أدلى بها ولم يفعل أي شيء على أرض الواقع.. نريد أن نبتعد عن السياسة ونبقى في الفن فقط".

ويستعد فضل شاكر لإصدار ألبوم جديد، لم يحدد بعد موعد إصداره، ويتضمن أغان باللهجتين المصرية واللبنانية. ويتعاون فيه مع الشاعر والملحن أيمن قميحة في أربع أغان، إضافة إلى عدد من الشعراء والملحنين المصريين منهم: وليد سعد، أحمد زعيم، عمرو المصري، عمرو الشاذلي، محمد رفاعي، ومحمد يونس.

المصدر: RT