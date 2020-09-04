رجل من تكساس يسلم طواعية لوحة سرقت من دير في إيطاليا

أعلن مسؤولو الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، عن تسلمهم في ولاية تكساس الأمريكية لوحة فنية تعود للقرن التاسع عشر سرقت من دير في إيطاليا.

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وجاء في بيان دائرة الهجرة والجمارك، "عثر ممثلو دائرة الهجرة والجمارك يوم الأربعاء في مدينة دالاس بولاية تكساس، على لوحة فنية تعود للقرن التاسع عشر، كانت قد سرقت في مايو 2002 من دير سانتا ماريا في سيلفيس في كمونة سيستو ريجينا الإيطالية".

ووفقا للسلطات، يدور الحديث عن لوحة "صعود مريم العذراء" التي رسمها عام 1851الرسام الإيطالي جوزيبي بابيني.

وقد تمكنت مجموعة من الأمن القومي بمدينة دالاس من تتبع هذه اللوحة استنادا إلى تلميح من ممثلهم في روما وصلهم عام 2019 . واتضح لهذه المجموعة، أن أحد جامعي اللوحات الفنية من دالاس، اشترى هذه اللوحة عام 2015 ، من تاجر، ولم يكن يعلم أنها مسروقة.

وبعد أن استلم هذا الشخص ما يفيد بأن اللوحة مسروقة، وافق طواعية على تسليمها إلى ممثلي دائرة الهجرة والجمارك لإعادتها إلى الدير الإيطالي.

المصدر: نوفوستي