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جامعة موسكو تحتل المرتبة 21 في تصنيف جودة التعليم

الثقافة والفن

جامعة موسكو تحتل المرتبة 21 في تصنيف جودة التعليم
Sputnik Anton Denisov
مبنى جامعة موسكو
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احتلت جامعة موسكو المرتبة 21 في التصنيف الذي وضعته جامعة تايمز للتعليم العالي، لجامعات العالم، الخاص بجودة التعليم لعام 2021 .

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وتجدر الإشارة إلى أن جامعة موسكو قد حسنت موقعها في المؤشرات الأخرى أيضا ، ففي تصنيف "البحث العلمي" احتلت الجامعة المرتبة 55.

ومن حيث "الموارد المالية من البحوث الصناعية" (industry income)  احتلت المرتبة 40 ، أي تقدمت 14 مرتبة خلال سنة.

واحتلت الجامعة في التصنيف العام الذي يشمل جميع المؤشرات المرتبة 74 وبذلك تقدمت 15 مرتبة مقارنة بالسنة الماضية.

ويقول الأكاديمي فكتور سادوفنيتشي، رئيس الجامعة، "تواصل جامعة موسكو الصعود إلى أعلى في قائمة تصنيف أفضل الجامعات في العالم، بفضل النتائج العلمية الباهرة التي تحققها ونجاحها في مجال التعليم".

المصدر: فيستي. رو

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