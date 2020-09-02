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الأمير هاري وزوجته ميغان يوقعان عقدا مع "نتفليكس" لإنتاج البرامج

الثقافة والفن

الأمير هاري وزوجته ميغان يوقعان عقدا مع
Reuters
الأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية ميغان
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 قالت شركة "نتفليكس" يوم الأربعاء، إن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان وقعا عقدا مدته عدة سنوات معها لإنتاج أنواع مختلفة من البرامج.

وسينتج الزوجان اللذان انتقلا إلى كاليفورنيا مع ابنهما بعد التخلي عن واجباتهما الملكية في بريطانيا، برامج ومسلسلات وثائقية وأفلاما روائية وبرامج للأطفال.

وقال هاري وميغان في بيان عنهما: "سينصب تركيزنا على تقديم محتوى يقدم حقائق ومعلومات لكنه يمنح الأمل أيضا".

وأضافا: "بصفتنا والدين جديدين، فإن تقديم برامج أسرية ملهمة مهم أيضا بالنسبة لنا".

المصدر: رويترز

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