صوره ابنه و أخرجته ابنته.. فان دام يرقص في كليب فرنسي (فيديو)

نشرت فرقة "آرون" الفرنسية مقطع فيديو جديد من بطولة النجم العالمي جان كلود فان دام.

ويظهر فان دام في الفيديو وهو يرقص في موقف السيارات وعلى شاطئ البحر.

وأُطلق على الكليب اسم "Ultrarêve" وأخرجته ابنة الممثل بيانكا فان دام.

واتصل فان دام بالفرقة لمناقشة الفيلم الذي كان يعمل عليه، وعلم أنهم يعملون على تصوير ألبوم جديد، فقام بدعوة الموسيقيين للمشاركة في فيديو أغنية "Ultrarêve" التي أحبها كثيرا.

ودعا ابنته للمشاركة في هذا المشروع كمخرجة، وقام بتصوير الفيديو نجله كريس فان دام.

المصدر: وكالات