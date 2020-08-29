شيرين تحتفل بـ100 مليون مشاهدة لأغنية جديدة على "يوتيوب"

احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بوصول أغنيتها "كدابين"، إلى 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها على "يوتيوب".

ونشرت شيرين، صورة لها عبر "تويتر"، وعلقت عليها، "في الزمن ده الكدابين اتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا".

في الزمن ده الكدابين إتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا❤️ #كدابين_100_مليونpic.twitter.com/YZfk0c3n2O — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 29, 2020

وفي تغريدة سابقة أعربت شيرين عن سعادتها لسؤال الكثير من محبيها عنها والاطمئنان على صحتها، مؤكدة أنها تحضر لألبوم جديد ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

بفرح جداً لما بشوفكم فاكرينني طول الوقت وبتسألوا عليا. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن ❤️ #رجعي_حساباتك_شيرين — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 24, 2020

المصدر: تويتر