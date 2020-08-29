أول تعليق لدانا جبر بعد تسريب صور جريئة لها

قالت الفنانة السورية دانا جبر إنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قبل شخص مجهول، وذلك في أول تعليق لها بعد تسريب صورة "جريئة" لها وصفها البعض بالفاضحة.

وأضافت أمس الجمعة في تدوينة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ما يحصل هو "محاولة ابتزاز واضحة من شخص مجهول للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته".

وأشارت إلى أن: "ما يتم نشره من صور خاصة بها، هي صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة".

ودعت دانا الجمهور وأهل الصحافة والفن إلى مراعاة خصوصية حياتها الخاصة ومساعدتها في الحد من انتشار تلك الصور، مؤكدة على ثقتها بالقضاء السوري وأنه سينصفها أيا كان الشخص الذي يروج لحملة ابتزازها وتشويه سمعتها.

المصدر: RT