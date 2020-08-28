عبيدا للهواتف الذكية وضحايا للعمل الممل... أفلام كارتون عن الإنسان المعاصر

هل يمكن الموافقة على أن الناس في العالم المعاصر أصبحوا عبيدا للهواتف الذكية؟

هذا الموضوع وغيره يتناولها رجل أعمال روسي عادي هو ألكسندر في أفلام الكارتون التي بدأ صنعها خلال الحجر الصحي من الأغراض البسيطة على مكتبه. وفيها يتحدث عن الأشياء، التي يبدد عليها الإنسان المعاصر وقته من دون فائدة مثل قراءة عناوين الأخبار التافهة. رجل الأعمال يشرح كيف يستطيع الإنسان تحويل الأعمال الروتينية والكريهة إلى شيء ممتع.

المصدر: RT