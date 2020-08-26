ضربة جديدة للمهرجانات.. هاني شاكر يمنع عمر كمال وحسن شاكوش من الغناء في تونس

تواصلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربي المهرجانات التي كان من المقرر أن تقام في تونس.

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هاني شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش في تونس.

ووجه الفنان هاني شاكر إنذارا إلى الفنان أحمد سعد بعد التحقيق معه في أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا في أغنية جديدة.

وكان الشاعر الغنائي حسن عطية، قد تقدم بشكوي للفنان "هاني شاكر" نقيب الموسيقيين يتهم فيها المطربة نعوم ووليد نجم مالك قناة "شعبيات"، بسرقة أغنية من كلماته بعنوان "عدوك بن كارك".

ناصر حاتم

المصدر: RT