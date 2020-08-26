رحيل عميد الدراما السعودية محمد حمزة عن عمر ناهز 87 عاما

قالت جمعية الثقافة والفنون بجدة إن الممثل والمؤلف والمنتج السعودي محمد حمزة توفي اليوم الأربعاء عن ناهز 87 عاما، بعد رحلة عطاء طويلة أثمرت العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة.

وولد محمد حمزة في المدينة المنورة عام 1933 ثم انتقل إلى مكة ومنها إلى جدة حيث استقر هناك وعمل بإحدى الدوائر الحكومية.

وبدأ مشواره الفني من الإذاعة ثم اتجه للكتابة والتمثيل بالتلفزيون.

قدم عشرات المسلسلات التلفزيونية منها "قصر فوق الرمال" و"أصابع الزمن" و"أين الطريق" و"ليلة هروب" و"أهل البلد" والتي تميزت بمشاركة فنانين عرب من مصر وسوريا إلى جانب ممثلين سعوديين.

وشارك عام 1984 في المسلسل المصري "الزير سالم" بطولة محمود ياسين ويوسف شعبان.

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وفاة الفنان السعودي #محمد_حمزة، الرائد في الحركة الدرامية السعودية، عن عمر يناهز 87 عاما.

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. pic.twitter.com/ia8xjjtydC — خبر عاجل (@AJELNEWS24) August 26, 2020

هذا، وأبدى العديد من الفنانين السعوديين حزنهم البالغ لرحيل الفقيد لاسيما من تتلمذوا على يديه أو أعطاهم الفرصة للمشاركة في أعماله.

وكتب الممثل السعودي محمد الزهراني على حسابه بموقع "تويتر": "ورحل هرم الدراما السعودية محمد حمزة، رحل بعد مشوار طويل حافل بالعطاء، توفي هذا اليوم عميد الدراما السعودية".

كما كتب الممثل ناصر القصبي على "تويتر": "قدم الفقيد العديد من الأعمال التلفزيونية التي تعتبر محطة في العمل الدرامي السعودي، عزاؤنا لأولاده لؤي ووائل ولأهله ومحبيه".

المصدر: رويترز