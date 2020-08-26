ابنة شويكار تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدتها (فيديو)

كشفت منة الله الجواهرجي، ابنة الفنانة المصرية الراحلة شويكار، عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها.

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وقالت منة أمس الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النهار" الفضائية، إن والدتها اشتكت قبل وفاتها من ألم شديد في بطنها.

وأضافت أنه تم احتجاز والدتها في أحد المستشفيات، بعد أن شك الطبيب في إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن نتيجة التحاليل الطبية جاءت سلبية (غير مصابة)، ثم انتقلت إلى مستشفى آخر.

وأوضحت ابنة شويكار، أن والدتها خضعت للفحص الطبي مرة أخرى، وشخص أحد الأطباء حالتها بأنها التهاب في المرارة، ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أن تتلقى العلاج المناسب لحالتها.

المصدر: قناة النهار