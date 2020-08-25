القاهرة السينمائي يستحدث جائزة "الهرم الذهبي".. ويزيح "فاتن حمامة" التقديرية

استقرت اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائي بدءا من الدورة 42، على تغيير اسم جائزة "فاتن حمامة" التقديرية، التي تُمنح لكبار السينمائيين عن مجمل أعمالهم.

وسيكون "الهرم الذهبي التقديرية"، باعتباره أكثر وضوحا وتعبيرا عن معنى التكريم، ولأن "الهرم الذهبي" هو أيقونة المهرجان منذ انطلاقه.

وحرصت "اللجنة الاستشارية"، على أن يظل اسم الفنانة فاتن حمامة حاضرا في تكريمات المهرجان، من خلال "جائزة فاتن حمامة للتميز".

واختارت "الاستشارية العليا" بالإجماع، أن يكون السيناريست وحيد حامد هو أول من يكرم بهذه الجائزة المستحدثة، تقديرا لمشواره الكبير مؤلفا ومنتجا يجب أن يحتذى به، ولتأثيره الإيجابي، في صناعة السينما، والسينمائيين، والجمهور أيضا، وتقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمين في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب.

ناصر حاتم

المصدر: RT