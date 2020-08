فيديو فرقة BTS يحطم الأرقام القياسية على "يوتيوب"

أعلنت صحيفة "NME" أن فيديو الأغنية الجديدة لفرقة BTS الكورية الجنوبية حقق أكبر رقم للمشاهدات في أول 24 ساعة بعد نشره على "يوتيوب".

وأشارت الصحيفة إلى أن فيديو أغنية Dynamite الذي نشر يوم الجمعة 21 أغسطس الجاري على منصة "يوتيوب" حقق خلال 24 ساعة أكثر 101.1 مليون مشاهدة على المنصة، وكسر الرقم القياسي لفيديو أغنية How You Like That لفرقة Blackpink، والذي حقق 86.3 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة بعد نشره على نفس الموقع.

وبهذا الرقم يكون الفيديو المذكور هو أول فيديو مصور لأغنية في تاريخ "يوتيوب" يحقق هذه الكمية من المشاهدات بعد عرضه بـ 24 ساعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحظى فيها فيديو كليب لفرقة BTS على عدد كبير جدا من المشاهدات على "يوتيوب"، فعام 2018 حقق فيديو أغنية Idol على المنصة المذكورة أكثر من 54.9 مليون مشاهدة بعد نشره بـ 24 ساعة، وعام 2019 حصد فيديو أغنية Boy with luv أكثر من 74.6 مليون مشاهدة بعد ظهورة بيوم في "يوتيوب" أيضا.

المصدر: نوفوستي