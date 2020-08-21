فيديو فرقة BTS الجديد يحظى بملايين المشاهدات خلال ساعات!

حققت فرقة BTS الكورية الجنوبية نجاحا جديدا عبر أغنيتها المصورة الجديدة Dynamite التي حققت أكثر من 49 مليون مشاهدة ونحو 5.6 مليون إعجاب بعد ساعات من نشرها على "يوتيوب".

وأدى أعضاء الفرقة أغنيتهم الجديدة باللغة الإلكليزية، وميزوا المقطع المصور لها برقصات تتناسق حركاتها بشكل ممتاز مع الموسيقى والكلمات.

وأشارت مجلة "فوربس"إلى أن العمل الجديد للفرقة يشبه بطبيعته الأعمال الناجحة مثل أغنية Can't Stop the Feeling لجاستين تيمبرليك التي ظهرت عام 2016، وأغنية California Gurls للفنانة، كاتي بيري، وأن مؤدي هذه الأغنية أظهروا من خلالها نغمات عالية لكن بطريقة ممتعة.

وكانت فرقة BTS قد أعلنت عن الفيديو المصور لأغنيتها الجديدة لأول مرة أواخر يوليو الفائت، وأكد أعضاء الفرقة أن الأغنية ستنضم إلى الألبوم القادم الذي سيصدر في وقت لاحق من العالم الجاري.

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وتتكون BTS التي تأسست عام 2013 من 7 أعضاء، جميعهم يشارك في الكتابة وإنتاج الأغاني، ولهذه الفرقة العديد من الألبومات الشهيرة مثل ألبوم "أجمل لحظات الحياة"، وألبوم "الأجنحة".

المصدر: نوفوستي