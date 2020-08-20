مصور روسي يفوز بجائزة دولية بفضل صوره الفوتوغرافية عن الكآبة

فاز المصور الروسي، أرسيني نيسخوديموف، بجائزة في مسابقة Wellcome Photography Prize 2020 الدولية التي تعكس تأثير الصحة على البشر والمجتمع في العالم أجمع.

واتخذت لجنة التحكيم قرار منح الجائزة بعد أن دخلها المصورون والأطباء والعلماء والصحفيون.

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وقال ناطق باسم لجنة التحكيم إن قيمة الجائزة تقدر بـ 15 ألف جنيه إسترليني. وفاز المصور الروسي البالغ من العمر 38 عاما من موسكو بتلك الجائزة بفضل نشره لسلسلة الصور الفوتوغرافية بعنوان "السجن النفسي".

وعلاوة على ذلك فإن المصور الروسي فاز بجائزة أخرى تقدر قيمتها بـ1.25 ألف جنيه إسترليني وذلك بفئة "الصحة النفسية".

وتضمنت القائمة القصيرة للمسابقة 44 صورة فوتوغرافية للمصورين المحترفين وهواة التصوير توزعت على بضعة فئات، بما فيها "الآفاق الاجتماعية"، العوالم الخفية" ، بؤرة الطب" ، "الصحة النفسية".

وتم توزيع جوائز المسابقة يوم 19 أغسطس الجاري في لندن بمناسبة حلول يوم التصوير العالمي.

وقال المصور في حديث أدلى به لوكالة "تاس" من الصعب جدا وصف الكآبة. لذلك حاولت تصويرها. وقد بدأت في تحقيق المشروع بعنوان "السجن النفسي" عام 2018 أثناء إقامتي في موسكو ومصر ومدينة كالاتش على الدون".

وتكمن فترته الرئيسة في البحث عن النفس ومكان في المجتمع والعالم. ويرى المصور أن مشاكل الكآبة تتفاقم بصورة خاصة وقت مواجهة العزلة الذاتية وانتشار الأوبئة.

المصدر: تاس