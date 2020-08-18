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مايا دياب تثير الجدل بتغريدة حول الاغتيالات!

الثقافة والفن

مايا دياب تثير الجدل بتغريدة حول الاغتيالات!
twitter.com/mayadiab
مايا دياب
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أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتبارها أن الحل الوحيد للتخلص من الطبقة السياسية في لبنان هو عودة الاغتيالات.

وقالت مايا في تغريدة عبر صفحتها في موقع "تويتر": "بعد هالعناد والتمسك بمناصبكم والإهمال والاستلشاء فينا اشتقنا للاغتيالات".

وأضافت: "اغتالوا بعض واحد واحد تتخلصوا لأنه بغير ذلك لن ترحلوا ونحن نريد ذكركم مؤبد".

وفي وقت سابق، أطلقت النجمة اللبنانية عبر حسابها على "إنستغرام"، حملة إنسانية بغرض المساعدة في إجراء عمليات ترميم لوجوه الأطفال الذين أصيبوا من جراء الانفجار.

وأعلنت مايا أنه بعد النكبة التي أصابت العاصمة بيروت وتركت أثرها على وجوه الأطفال، أرادت أن تطلق هذه المبادرة الإنسانية، لتتمكن قدر المستطاع من أن تعيد من جديد رسم البسمة على وجوه أطفال أبرياء لا علاقة لهم بما يحصل في لبنان وذلك من أجل أن يعيشوا حياتهم بسلام من جديد.

المصدر: RT

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