مايا دياب تثير الجدل بتغريدة حول الاغتيالات!

أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتبارها أن الحل الوحيد للتخلص من الطبقة السياسية في لبنان هو عودة الاغتيالات.

وقالت مايا في تغريدة عبر صفحتها في موقع "تويتر": "بعد هالعناد والتمسك بمناصبكم والإهمال والاستلشاء فينا اشتقنا للاغتيالات".

وأضافت: "اغتالوا بعض واحد واحد تتخلصوا لأنه بغير ذلك لن ترحلوا ونحن نريد ذكركم مؤبد".

بعد هالعناد والتمسّك بمناصبكم والاهمال والاستلشاء فينا اشتقنا للاغتيالات،اغتالوا بعض واحد واحد تتخلصوا لانّه بغير ذلك لن ترحلوا ونحن نريد ذكركم مؤبد.. #بيروت_في_قلوبنا#بيروت_منكوبة#لبنان_منكوب — Maya Diab (@mayadiab) August 16, 2020

وفي وقت سابق، أطلقت النجمة اللبنانية عبر حسابها على "إنستغرام"، حملة إنسانية بغرض المساعدة في إجراء عمليات ترميم لوجوه الأطفال الذين أصيبوا من جراء الانفجار.

وأعلنت مايا أنه بعد النكبة التي أصابت العاصمة بيروت وتركت أثرها على وجوه الأطفال، أرادت أن تطلق هذه المبادرة الإنسانية، لتتمكن قدر المستطاع من أن تعيد من جديد رسم البسمة على وجوه أطفال أبرياء لا علاقة لهم بما يحصل في لبنان وذلك من أجل أن يعيشوا حياتهم بسلام من جديد.

المصدر: RT