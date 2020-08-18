 
مباشر
عاجل
المحكمة الدولية: ما من دليل على ضلوع قيادة "حزب الله" وسوريا باغتيال الحريري

مصر.. "100 حساب" تتسبب بمقاضاة شاكوش والتحقيق مع سعد

الثقافة والفن

مصر..
RT
أحمد سعد وشاكوش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojs2

أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين عن رفعها دعوى قضائية ضد الفنان حسن شاكوش لمزاولة المهنة بدون تصريح، وإحالة المطرب أحمد سعد للتحقيق بعد طرح أغنية جديدة والتعامل مع شاكوش دون تصريح.

وقررت النقابة، بقيادة الفنان هاني شاكر، توجيه خطاب رسمي إلى كل الجهات المسؤولة وشركات الإنتاج لتحذيرهم من التعامل مع الأشخاص الذين لا يحملون تصريحا بمزاولة المهنة.

وتأتي هذه القرارات بسبب أغنية "100 حساب"، التي أعلن قبل أكثر من شهر ونصف عن تعاون سعد وشاكوش فيها، وهو ما أثار أزمة وقتها، بعد أن حذرت النقابة من طرحها.

يذكر أن الأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي، وتم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا