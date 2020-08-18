نجل طلال مداح يثير الجدل بعد إعلانه عن وقف جميع أغاني والده

أثار عبدالله ابن الفنان الراحل طلال مداح جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن رفع شكوى رسمية لوقف بث جميع أغاني والده حول العالم لحين تقنين وضعها.

وغرد عبدالله طلال مداح عبر صفحته في موقع "تويتر" قائلا: "كثير من أغاني الوالد بتحجب عن طريق sbc وMazzika باتفاق مع جولدن كاسيت كموزع لشركة فنون الجزيرة، وبما أن الموضوع وصل لكل واحد يقول حقي إنترنتياً، وعشان أريحهم كلهم وغيرهم، رفعت شكوى بتوقيف كافة أعمال طلال مداح في العالم كله، حتى يتم حلها".

كثير من أغاني الوالد بتحجب عن طريق sbc و Mazzika بإتفاق مع قولدن كاسيت كموزع لشركة فنون الجزيرة.



و بما إن الموضوع وصل لكل واحد يقول حقي انترنتياً.

و عشان أريحهم كلهم و غيرهم رفعت شكوى بتوقيف كافة اعمال طلال مداح في العالم كله الين يحلوها معانا.

@sbc @Mazikka — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) August 15, 2020

وفي وقت سابق، شدد عبد الله خلال تصريح تلفزيوني على حقه في وقف بث أغاني والده، قائلا: "من حقي إيقاف أغاني والدي في أي مكان تُبث فيه ومنه، سواء داخل السعودية، أو خارجها، وفي يوتيوب والمواقع الأخرى، وسأقوم بسحب الأغاني من السوق".

وبين أن سبب هذا القرار هو: "إغلاق القناة السعودية قناتنا طرب على يوتيوب، لأخذنا حفلات لطلال مداح في التلفزيون، ووضعها على القناة عبر رفع شكوى ليوتيوب، أدت إلى غلق القناة بعد خمس سنوات من العمل فيها".

إلى الأن مش فاهم شركة مزيكا بعد ٢٠ سنة تقريباً من وفاة المرحوم دخلت تحذف و تراسل برامج الاغاني و قنوات اليوتيوب و مين اعطاها الحق في كذا؟.



تحس الموضوع سلطة بس زاد الملح تبعها. — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) August 16, 2020

وأضاف: "قمنا بفتح قناة طلال TV بجهود فريق محب لطلال مداح وفنه، وعملنا على تسجيل ومونتاج أغلب حفلاته، وعلى مدى سنوات طويلة جمعنا ما يقرب من 1500 تسجيل من قنوات وحفلات عدة، في حين بلغ عدد ما حذف من قناتنا كونها مقاطع تابعة للتلفزيون السعودي وغيره 300 مقطع، لنتفاجأ بعدها، وخلال شهرين فقط، بإنذارين من يوتيوب بعد شكوى شركة مزيكا".

وتابع: "لن أنتظر إنذارا ثالثا حتى أغلق القناة، وسأقوم بذلك بنفسي، خاصة أن القناة لا تدر علي دخلا ماديا، والخاسر الوحيد هو جمهور مداح".

لما ما كان فيه غيرنا نزلنا ما شي مجاني للجمهور، طالما فيه مواقع خاصة بالقنوات هذي توفر و تتحمل و تغنينا عن رفع الأغاني و تسجيلها و استئجار مساحات انترنت، غير وقت الشباب اللي بيضيع في العمل و الرفع.

لو قناة لها شي يخصها عندنا بإمكانه يراسلنا مباشرة و نحذفه له. — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) August 16, 2020

المصدر: وكالات