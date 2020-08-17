"القيصر" كاظم الساهر يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني

وجه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة دعم إلى الشعب اللبناني بعد تفجير مرفأ بيروت بداية الشهر الحالي.

وقال الساهر في مقطع فيديو "ما أقوى الشعب العربي أمام المحن تحملهم الجروح والأزمات المستمرة كم يثبت قوتهم قدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم".

وأضاف "أحبائي في لبنان كلنا معكم شكرا لكم شكرا لجهودكم شكرا لجهود أبطال الصليب الأحمر، يعملون ليلا ونهارا على مساعدة الناس أتمنى من الجميع أن يشاهد محبتي".



المصدر: RT